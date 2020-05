Les Bavarois ne vont pas faire de folie mais veulent cibler leurs achats.

Après la victoire 5-0 face au Fortuna Düsseldorf, le Bayern Munich compte provisoirement 10 points d'avance sur le Borussia Dortmund, son plus proche poursuivant qui se déplace à Paderborn ce dimanceh. Un boulevard d'avance pour les Munichois qui s'envolent vers leur huitième titre consécutif.

Même si le titre n'est pas encore en poche, le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeness est optimiste pense déjà au prochain mercato pour continuer de renforcer l'équipe.

Avec deux cibles privilégiées : le jeune milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Kai Havertz ainsi que son compatriote de Manchester City Leroy Sané. "Nous aimerions avoir Havertz mais on a encore du mal à se projeter avec le panorama économique du football", a déclaré Hoeness au micro de Sky Allemagne en marge de la victoire à Düsseldorf, se référant à la crise du coronavirus. Pour pouvoir engager, le joueur de 20 ans, le Bayern va sans doute devoir casser sa tirelire, Havertz possédant un contrat jusqu'en juin 2022 à Leverkusen.

Hoeness se montre par contre plus optimiste quant aux chances de recruter Leroy Sané qui ne possèdent plus qu'un an de contrat à Manchester City. L'ancien directeur sportif du Bayern a également affirmé la volonté du club de prolonger le contrat de David Alaba et Thiago Alcantara, tous deux liés jusqu'en 2021.

"Si tout se passe bien, une nouvelle ère va débuter au Bayern", estime Hoeness qui s'est réjoui de la prolongation de l'entraîneur Hansi Flick jusqu'en 2023. Celui-ci avait pris le relais de Niko Kovac début novembre. Depuis lors, le Bayern n'a concédé que deux défaites et un match nul enchaînant une série, toujours en cours, de huit victoires consécutives en championnat.