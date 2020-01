G. Co.

Ce joueur a fait le buzz bien malgré lui.

Rafidine Abdullah n'a pas laissé un souvenir impérissable aux fans du football belge. Le Comorien était arrivé en Belgique il y a un an à Waasland-Beveren pour disputer seulement 10 rencontres de Pro League avant d'être libéré par le club flamand.

Un an plus tard, Abdullah semble avoir retrouvé un club... voire même deux. Le 9 janvier dernier, le club suisse de Lausanne (Division 2) annonce la signature du joueur jusqu'à l'été 2021. Mais quelques minutes plus tard, Abdullah est présenté comme nouvelle recrue par le compte Twitter de Hercules, qui évolue en troisième division espagnole.

Rapidement, cette double annonce fait le tour des réseaux sociaux avant que Lausanne ne lève tous les doutes en confirmant l'arrivée du joueur comorien dans ses rangs.