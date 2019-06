L'ancien joueur de Genk, Leon Bailey, serait un candidat très sérieux à la succession d'Eden Hazard à Chelsea.





Le Mail on Sunday annonce que Leon Bailey, 21 ans, qui a quitté Genk pour le Bayer Leverkusen début 2017, serait dans le viseur des Blues pour remplacer Eden Hazard, parti au Real Madrid. L'ailier jamaïcain qui évoluait en Bundesliga cette saison a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives à Leverkusen, qui a remporté un billet pour la Ligue des Champions en finissant quatrième au classement. Bailey est encore sous contrat avec Leverkusen jusqu'en 2023 et Chelsea devra délier les cordons de la bourse pour se l'offrir.





Les Londoniens ont encaissé (au moins) 100 millions d'euros avec le transfert de notre Diable rouge. Niveau mercato, Chelsea a déjà recruté l’Américain Christian Pulisic qui arrive en provenance du Borussia Dortmund. Lui aussi devra combler le vide que laissera Eden Hazard la saison prochaine.





Le problème pour le mercato à venir est que Chelsea ignore toujours s'il sera interdit de transfert jusqu'à la fin du mois de janvier 2020 ou non suite à plusieurs infractions commises lors de 29 transferts frauduleux réalisés sur des mineurs.





Le vainqueur de l'Europa League conteste actuellement cette sanction devant le Tribunal international du sport (TAS) à Lausanne.