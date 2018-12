Voici les news mercato de ce jeudi.





Wilfried Zaha pourrait bien quitter Crystal Palace et Christian Benteke.

Direction le Dalian Yifang de Yannick Carrasco, à en croire le Daily Mail, qui annonce un contrat démentiel proposé par le club chinois. On parle de plus de douze millions d’euros par an. Net.

Pepe pour renforcer la défense monégasque ?

Quatrième pire défense du championnat, Monaco serait sur la piste d’un arrière expérimenté pour encadrer ses jeunes. France Football annonce que celui-ci ne serait autre que le Portugais Pepe, laissé libre par Besiktas, il y a peu. Le joueur est âgé de 35 ans.

Weah quitte temporairement le PSG

L’international américain du Paris SG Timothy Weah a annoncé qu’il allait quitter le club parisien pour un prêt de six mois, sans indiquer le nom de son nouveau club.

"Je veux juste prendre le temps de parler à tout le monde de la décision que ma famille et moi avons prise en ce qui concerne le fait de partir en prêt cet hiver", a écrit sur son compte Instagram le fils de la légende et actuel président du Liberia, George Weah. "Ces quelques mois ont été formidables même si je n’ai pas beaucoup joué, j’ai toujours été reconnaissant pour les opportunités que j’avais au début de la saison, car cela m’a ouvert de nombreuses portes cet hiver."

Bacary Sagna prolonge à Montréal

L’ancien international français Bacary Sagna a prolongé son contrat avec Montréal pour une saison, a annoncé l’équipe du Championnat nord-américain de football (MLS) où évoluait autrefois Laurent Ciman. Sagna, 35 ans, avait été recruté gratuitement en cours de saison dernière par l’Impact en provenance du club italien de Benevento, et s’est engagé lundi jusqu’à la fin de la saison 2019.