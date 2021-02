Elle paraît déjà loin l’époque où des joueurs comme Philippe Coutinho, Virgil van Dijk, Aymeric Laporte, Christian Pulisic ou Oscar faisaient flamber les mercatos hivernaux. Des transferts à respectivement 145, 87, 65, 64 et 60 millions d’euros en plein milieu de la saison.

La saison 2017-2018 a marqué l’apogée des recrutements hivernaux stratosphériques avec plus d’1 milliard d’euros dépensés dans les cinq grands championnats européens. Le mois de janvier 2020 n’était pas mal non plus : plus de 930 millions d’euros. Et puis la planète football s’est presque arrêtée de tourner. La crise du coronavirus a tout changé.



(...)