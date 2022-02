Héros de la soirée de mardi qu'il a illuminée de toute sa classe en inscrivant le seul but de la rencontre face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a sans doute encore augmenté sa cote, pour autant que ce soit possible, sur le marché.

Alors qu'il arrive en fin de contrat à Paris et est charmé par de nombreuses écuries européennes dont le Real Madrid, Mbappé reste plus que jamais la priorité numéro un des Parisiens. Les patrons qataris du PSG sont même prêts à lui donner un contrat titanesque pour que le joueur originaire de Bondy reste dans la capitale française. Selon les informations du journal britannique The Independent, le PSG préparerait une proposition de contrat avec un salaire de 1,2 million d'euros par... semaine, soit 62,4 millions d'euros par an, 171 000 euros par jour, 7 143 euros par heure ou encore 119 euros par minute.

Une proposition qui fera certainement réfléchir Mbappé même si la presse espagnole affirmait il y a quelques semaines que le transfert au Real était bouclé. En signant ce nouveau contrat, il deviendrait du même coup le footballeur le mieux payé de la planète.