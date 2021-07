Onze mois après avoir envoyé le fameux "burofax" pour signifier son envie de quitter le club, Lionel Messi est plus que jamais sur le point de rester au Camp Nou. Libre depuis le 30 juin dernier, la Pulga attendait la fin de la Copa America, qu'il a remportée avec l'Argentine, avant de se pencher sur son avenir. Un avenir qu'il ne voit pas ailleurs qu'à Barcelone, son club de toujours.

Même si on se doutait depuis plusieurs semaines qu'il ne tournerait pas le dos au Barça, les quotidiens catalans L'Esportiu et Sport annoncent qu'un accord de principe a été trouvé entre le club et l'attaquant. A 34 ans, Messi va signer un contrat portant sur les cinq prochaines saisons, ce qui n'est pas rien à son âge. Toujours selon Sport, il a aussi accepté une baisse drastique de son salaire, de l'ordre de 50%, pour soulager un club aux abois financièrement. "L'argent n'a jamais été un problème durant les négociations", écrit encore le journal.

Il reste encore quelques détails à régler pour officialiser cet accord, mais rien ne devrait encore compromettre l'opération, d'autant que la Liga, qui a fixé un plafond salarial à tous les clubs, aurait validé le nouveau contrat. Le journal L'Equipe confirme d'ailleurs que tout est désormais quasiment bouclé. Une annonce est attendue pour la fin du mois de juillet, le temps que les avocats des deux parties règlent les questions fiscales.

Voilà qui va mettre fin aux rumeurs, l'envoyant d'abord à Manchester City l'été dernier, puis au PSG depuis l'hiver. Le Barça a d'ailleurs pris ses précautions, en blindant sa future clause libératoire, qui passerait à 350 millions d'euros. De quoi définitivement dissuader les candidats pour recruter le sextuple Ballon d'Or...