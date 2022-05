Alors que lundi, Marca annonçait en grandes pompes un accord finalisé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, certains journalistes sont beaucoup moins optimistes quant à la venue de la pépite française dans la capitale espagnole. Si le célèbre quotidien espagnol parlait de négociations entérinées lors de la venue du Français en Espagne la semaine dernière et d'un contrat de cinq ans prêt sur la table de Florentino Perez, le fait que rien n'ait encore été annoncé par le Real Madrid n'augure rien de bon selon les journalistes proches de la Casa Blanca.

Ainsi, Josep Pedrerol, animateur vedette de l'émission El Chiringuito de Jugones et connu pour être un proche de Florentino Perez, a fait part de son pessimisme : "Chaque jour qui passe... je vois les choses de pire en pire", craint Pedrerol, "C'est la réalité. Je dis les choses comme mes contacts me le disent. Tout était réglé depuis septembre, et ça a changé il y a un mois. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid est mal en point en ce moment, même si j'espère me tromper et que tout rentre dans l'ordre."

Même son de cloche pour Santi Gimenez, journaliste de la Cadena SER : "Mbappé ? Cela s'annonce très mal. Il me semble que cette saga va durer une année de plus", prédit le journaliste alors que le joueur arrive en fin de contrat au PSG cet été.

"Pour la première fois, je commence à douter de la signature de Mbappé", pense de son côté Anton Meana, également journaliste de la Cadena SER.

Le journaliste de Deportes Cuatro et de la SER, Julio Pulido se voulait lui un rien plus optimiste : "Il reste trois jours avant le dernier match du PSG (ce samedi soir face à Metz), et si Mbappé décide de quitter Paris, je suis persuadé qu'il le dira lors de son dernier match." Dimanche dernier, l'attaquant de 23 ans a annoncé que son choix était quasiment fait et qu'il l'annoncerait avant le rassemblement de l'équipe de France début juin. Reste à savoir si Mbappé laissera échapper un indice à l'issue du match face à Metz qui pourrait donc être son dernier sous les couleurs parisiennes.

De son côté, Antonio Romero estime que le transfert devrait bien avoir lieu... à moins d'un improbable retournement de situation : "La question essentielle est de savoir si Mbappé a changé d'avis. La seule chance pour qu'il ne vienne pas à Madrid serait qu'il change radicalement d'avis la semaine prochaine."

Plus que jamais, la saga du transfert de la star française n'a pas encore livré tous ses secrets.