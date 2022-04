Dans quel club jouera Kylian Mbappé l'été prochain? Bien malin celui qui peut déjà répondre à cette question. Une chose semble certaine, il s'agira d'une guerre à deux. Effectivement, le PSG et le Real Madrid semblent être les deux seuls points de chute possibles. Et la bagarre a déjà commencé depuis longtemps.

Le Real semble avoir un coup d'avance depuis plusieurs mois. Mais le PSG n'abdique pas. L'Équipe annonce que la famille du gamin de Bondy est actuellement au Qatar. Officiellement en vacances, mais le journal annonce que les dirigeants qataris ont prévu une réunion afin de tenter d'avancer dans les négociations pour un nouveau contrat. Le président francilien est actuellement à Doha avec cet objectif en tête. Il sera l'interlocuteur privilégié de la famille Mbappé sur place. L'Équipe annonce même que les discussions "se sont réchauffées au fil des semaines". Et précise également qu'à quelques mois du Qatar, prolonger Mbappé est une priorité pour le pays.

"Le Real Madrid reste calme"

À Madrid, on ne s'inquiète pas outre mesure de cette entrevue. Car les médias assurent que la Casa Blanca a les faveurs du joueur. "Le Real Madrid reste calme", commence Marca ce vendredi. "Les dirigeants sont conscients que le joueur a toujours voulu porter le maillot blanc et que son désir reste le même. Surtout, ils sont rassurés que la famille Mbappé a prévenu la direction madrilène de ce voyage à Doha. D'autres sources ont également rassuré Florentino Perez: le Real a toujours une longueur d'avance."

RMC Sport annonce même que plusieurs rendez-vous dans la capitale espagnole sont prévus la semaine prochaine. "Les discussions ont été retardées à cause du huitième de finale entre les deux équipes. Mais, après l'élimination des Parisiens, ce qui a mis Mbappé dans une situation inconfortable, un nouveau cycle de négociation a été ouvert", ajoute Marca.

Des chiffres totalement fous

Le quotidien madrilène a donné quelques chiffres à propos de ce futur transfert. Et ils sont exorbitants. Non, Mbappé ne sera pas totalement gratuit malgré le fait qu'il soit en fin de contrat. "Son bonus sera historique pour un agent libre", prévient-on. "Il va dépasser les 80 millions d'euros. Cela se justifie car aucun joueur du niveau de Mbappé ne s'est déjà retrouvé dans cette position." Pour contrer cette proposition, Marca annonce que le PSG est prêt à tout. "Ils n'ont jamais quitté la table des négociations. Le président a même été jusqu'à donner un chèque en blanc à leur joueur vedette. Ce qu'il a refusé car pour lui, ce n'est pas une question d'argent."

Effectivement, Mbappé veut un projet solide et sportivement cohérent.

Autre cheval de bataille pour le champion du monde: son droit à l'image. Selon les médias espagnols, c'est même plus important que l'aspect financier en tant que tel. Le Français veut le contrôler à 100%. Ce qui va à l'encontre des règles de l'institution. Sur ce thème, il a déjà montré en Equipe de France qu'il ne plaisantait pas. Lors du dernier rassemblement, il avait boycotté une séance photo avec les sponsors. Ce qui avait donné un coup de pied à la fourmilière dans son pays. "Au Real, on se partage l'image à 50-50 pour le moment. Bien qu'il existe des exemples dans l'effectif de joueurs bénéficiant d'un pourcentage plus élevé", ajoute Marca. Mbappé veut être un exemple pour la jeunesse et ne veut plus prêter son nom à n'importe quelle marque.

En France comme en Espagne, on est d'accord sur un point: Mbappé sera le seul à choisir. Et il sait qu'il n'y a aucune urgence: il devrait se décider en fin de saison. D'ici là, le temps risque de sembler long dans les deux capitales.