Les négociations sont terminées entre l'Argentin et les Red Devils, mais cela ne veut pas dire que la carrière de Lukaku en Italie ne débutera pas prochainement.

Lukaku-Dybala, épisode 327. Ce sera sans doute le dernier. Manchester United, qui voulait échanger Romelu Lukaku contre Paulo Dybala, le n°10 de la Juventus, a mis fin aux négociations avec l’Argentin, faute d’avoir pu trouver un accord sur le salaire à verser au joueur. Son manque d’enthousiasme (il n’a jamais vraiment été enclin à rejoindre la Premier League) n’aurait pas aidé la direction de ManU à renchérir, indique la BBC.

Et Romelu Lukaku alors ? La piste italienne n’est, semble-t-il, pas fermée pour autant. Car, dans le même temps, le journaliste italien Tancredi Palmeri affirme sur son compte Twitter que l’Inter Milan est revenu à la charge avec une offre de 75 millions d’euros, plus cinq de bonus. Soit vingt millions de plus que celle de 60 millions qui avait été balayée d’un revers de main par United, il y a peu.

En outre, Antonio Conte a déclaré que le dossier n’est pas oublié du côté de l’Inter. "On continue d’y travailler le mieux possible" , a expliqué le coach à l’issue du match amical entre son club et Tottenham. "Je sais qu’il reste des choses à régler, mais j’espère que cela se fera."