Actif à Waasland-Beveren depuis 2015, Floriano Vanzo était sur le point, cette semaine, de signer en première division écossaise à Kilmarnock. Alors que les deux clubs avaient trouvé un accord, le joueur s’est rendu en Écosse ce jeudi pour se soumettre aux traditionnels tests physiques et parapher son contrat dans la foulée. Or, ce vendredi matin, Vanzo est de retour en Belgique. En Écosse, on avance que le joueur a loupé ses tests médicaux, affirmation reprise ce vendredi matin dans la presse néerlandophone. Il n’en est rien comme nous le confirme l’ancien joueur de Tubize.Les dirigeants écossais avaient tenu un discours à Vanzo qui, jeudi, était bien éloigné des chiffres proposés au joueur.De retour, Floriano Vanzo devrait très prochainement s’engager avec une formation belge afin d’oublier au plus vite cette mésaventure écossaise.