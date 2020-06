En fin de contrat dans un peu plus d'un an, Lionel Messi devrait néanmoins rester au Barça au-delà de la saison 2020-2021.

Les négociations en vue de la prolongation de contrat de Lionel Messi ont démarré au FC Barcelone. Selon les informations de Marca, La Pulga devrait prolonger son bail en Catalogne pour deux saisons supplémentaires soit jusqu'en 2023.

Néanmoins, ce nouveau contrat ne garantit en rien que Messi restera fidèle au Barça jusque là. Comme lors des dernières saisons, permet à l'Argentin de quitter le club gratuitement à la fin de chaque saison. Messi veut ainsi rester libre de changer de club en fonction de sa situation au Barça ou d’éventuelles autres offres alléchantes.

En contrepartie, la Pulga a accepté de ne pas toucher d'augmentation de salaire et gardera les mêmes émoluments que lors des deux dernières saisons.

Si l'accord n'est pas encore officiel, selon le quotidien espagnol, cela pourrait être le cas dans les prochains jours car les deux parties, le club, par la voix de son président Jorge Bartomeu d'un côté et le joueur de l'autre aspirent tous les deux à ce que celui-ci reste chez les Blaugranas pour deux saisons supplémentaires.

En plus du dossier Messi, les dirigeants du Barça doivent également se pencher rapidement sur la cas Marc-André ter Stegen. Le gardien et le club négocient depuis plusieurs mois mais aucun accord n'a déjà pu être trouvé, les pourparlers ayant été mis à l'arrêt par la pandémie de coronavirus. Une prolongation de contrat qui ne sera pas facile selon Marca, à cause des exigences financières de l'Allemand.