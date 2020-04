Nos confrères espagnols d'AS et du Mundo Deportivo ont passé en revue les joueurs en fin de contrat cet été.

© Mundo Deportivo

La crise sanitaire et économique actuelle touche forcément le football. Et si certains joueurs qui arrivent en fin de contrat peuvent se faire du souci pour leur avenir, d'autres pourraient avoir bien plus de prétendants que d'habitude. C'est évidemment le cas de ceux qui jouissent d'une bonne cote sur le marché, et que risquent de s'arracher de nombreux clubs du top qui voudront éviter de payer des indemnités de transfert trop élevées.Tant AS que Mundo Deportivo mettent ainsi Willian, l'ailier brésilien de Chelsea, en haut de la liste des joueurs en fin de contrat. Mais il ne faut pas descendre bien longtemps dans cette liste pour y trouver des noms de Diables rouges. En l'occurrence, ceux de Vertonghen, Meunier et Mertens.Les deux défenseurs et l'attaquant pourraient avoir l'embarras du choix, dans les prochaines semaines. En ces temps difficiles, leurs primes (à la signature, notamment) et salaires pourraient être amputés de quelques unités. Mais en termes de prétendants, par contre, cela risque de se bousculer.explique ainsi le Mundo Deportivo.Ces gros clubs bénéficieront donc d'un avantage certain sur la concurrence: celui de l'attractivité. Parmi les autres joueurs en fin de contrat, on retrouve notamment Pedro, Giroud, David Silva, Cavani, Thiago Silva, Götze et Chiellini. Mais il y a fort à parier que certains dirigeants vont tout faire pour les prolonger dans les prochaines semaines.