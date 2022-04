Passé par le Sporting de Charleroi entre 2018 et 2019 avant d'être vendu à Lille et ensuite à Naples, Victor Osimhen pourrait faire le grand saut en Angleterre.

Selon la Repubblica, l'homme aux 26 buts en 58 matches avec le club de Dries Mertens intéresserait trois écuries de Premier League : Newcastle, Arsenal et Manchester United. Les Red Devils auraient d'ailleurs fait une offre de plus de 100 millions d'euros au club présidé par De Laurentiis.

Si une arrivée à Arsenal n'est pas à exclure, elle semble plus compliquée puisque les Gunners veulent d'abord vendre Nicolas Pépé pour libérer de la masse salariale. De plus, les Londoniens ne sont pas encore assurés de participer à la prochaine Champions League et on verrait mal l'attaquant de 23 ans se priver de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Toujours selon la presse italienne, le Nigérian aurait eu une réunion avec son agent pour évoquer son avenir. Résultat ? L'attaquant ne verrait pas d'un mauvais œil un départ outre-Manche et l'offre de Manchester United ne le laisserait pas insensible.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes mais la saga Osimhen est bel et bien lancée !