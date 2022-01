C. F. et K. S.

C. F. et K. S.

C. F. et K. S.

Actuellement deuxième en D1B (mais à 10 points de Westerlo qui compte un match en moins), Waasland-Beveren n'a pas abandonné ses espoirs de remontée directe dans l'élite, idéalement en remportant le championnat. Pour y parvenir, le club compte faire un gros mercato hivernal, avec Jordi Condom, l'ancien entraîneur de Seraing, aux manettes.

L'Espagnol a pris contact avec deux anciens Diables libres: Kevin Mirallas et Guillaume Gillet. Les deux Liégeois ont écouté l'offre et y sont sensibles. Beveren fait partie de leurs options, même si elle n'est pas la seule. Gillet peut toujours compter sur l'intérêt du FC Liège (Nationale 1) mais aussi d'un club de D1A et d'une formation à l'étranger.

Lucas Ribeiro Costa, prêté par Charleroi à Mouscron, est aussi sur la liste de Beveren.