L’Allemand va rejoindre Chelsea où l’avenir du Diable s’obscurcit.

La carrière de Timo Werner va bien se poursuivre en Angleterre. Pas à Liverpool où son nom a longtemps circulé. Mais bel et bien à Chelsea. L’ensemble des médias anglais est unanime : les Blues ont trouvé un accord avec le RB Leipzig pour lever la clause libératoire valable jusqu’au 15 huin de l’attaquant auteur de 25 buts en Bundesliga cette saison pour un montant de 55 millions d’euros. Ajoutée à Hakim Ziyech dont le recrutement a été bouclé dès cet hiver pour 38 millions, cette arrivée referme les pistes menant à Edinson Cavani ou Dries Mertens, en passe de prolonger à Naples. Elle confirme aussi la volonté de rafraîchir totalement le secteur offensif des Blues où Tammy Abraham a explosé cette saison quand Olivier Giroud, dont le contrat a été prolongé d’un an le mois dernier, a offert plus de garanties en tant que doublure de l’international anglais que Michy Batshuayi.

Auteur de six buts en 24 apparitions qui témoigne de son efficacité sur des temps de jeu relativement courts (656 minutes cette saison), le Diable n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée depuis son recrutement pour 40 millions d’euros à l’été 2016. Depuis, sa valeur marchande a chuté et l’avant-centre se retrouve valorisé à 20 millions d’euros alors qu’il n’a désormais plus qu’un an de contrat.

À bientôt 27 ans (il les fêtera en le 3 octobre), MB arrive à un tournant de sa carrière, lui qui a donné l’impression de stagner en club ces dernières années, à l’exception peut-être de son prêt à Dortmund où jusqu’à sa blessure, il avait impressionné avec sept buts en dix matchs ou des cinq mois passés la saison dernière à Crystal Palace avec six réalisations. L’heure est venu de rebondir ailleurs. Reste à savoir où. Si un éventuel retour à Marseille relève du fantasme vu la cure d’austérité de l’OM, son profil continue de séduire en Angleterre. Où il croisera Timo Werner.