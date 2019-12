L’ancienne star de Manchester City et Swansea devrait s’engager en France dans les jours à venir.

En Premier League, l’attaquant ivoirien compte 115 apparitions, 36 buts et 10 passes décisives. De très belles statistiques que beaucoup de joueurs rêveraient d’avoir. Pourtant, depuis quelques années, le buteur de 31 ans voit sa carrière connaître un véritable coup d’arrêt. Victime d’une rupture des ligaments croisés début 2018, cette blessure l’aura tenu éloigné des terrains durant près d’un an. Une blessure redoutée par tous les footballeurs, qui semble être lourde de conséquence pour Bony. Ce dernier, sans contrat depuis la fin de son prêt à Al Arabi, est sur le point de s’engager au Havre, 6e de la Ligue 2 française…

Né le 10 décembre 1988 à Bingerville, l’avant centre est repéré par Vitesse Arnhem alors qu’il évolue au Sparta Prague. Après deux saisons et demies au Pays-Bas, il s’engage à Swansea, où il explose véritablement. Auteur de 26 buts en un an et demi, il est transféré du côté de Manchester City, l’un des géants d’Europe. Barré par la concurrence et surtout par Sergio Aguero, il quitte City pour rejoindre Stoke City en 2016 avant de retourner à Swansea un an plus tard.

Sa blessure a mis un terme à son expérience anglaise et son prêt au Qatar n’aura pas été une réussite. Pourtant cité au Sporting d’Anderlecht cet été, c’est donc bien au Havre, pensionnaire de la division 2 française, que l’Ivoirien va probablement tenter de se relancer. Seul un accord financier doit encore être trouvé.