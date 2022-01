La saga Ousmane Dembélé n'est pas encore terminée au FC Barcelone. Les négociations interminables commencent à tendre les relations entre l'entourage du joueur et le FC Barcelone. Si bien qu'à moins de six mois de la fin de son contrat, on voit mal le Français prolonger en Catalogne. Mais avec la fin du mercato qui approche, la situation commence à devenir urgente. Les dernières nouvelles faisaient état d'une offre barcelonaise à prendre ou à laisser pour le joueur. Mais celui-ci n'a toujours pas donné suite, même si personnellement il préférerait prolonger.

Ce mardi, l'entourage du joueur a mis un gros coup de pression sur le club catalan mais Xavi a répliqué en conférence de presse ce mercredi. L'entraîneur des Blaugranas s'est montré honnête sur l'avancement du dossier, comme l'indique RMC Sport: "Nous sommes dans une situation complexe. Le club a acté que s'il ne prolonge pas, il faudra trouver une solution", a-t-il expliqué, "cela fait cinq mois que Mateu Alemany (responsable de la direction sportive du club) discute avec le représentant d'Ousmane Dembélé. Soit il prolonge, soit il va falloir trouver une solution. J'ai été très honnête avec lui, ce n'est agréable pour personne. Il faut voir les intérêts du club et décider ce qui est le mieux pour le club."

Xavi a ensuite mis la pression sur le joueur et son entourage : "Dembélé veut prolonger mais ne prend pas la décision et en tant que club, nous devons en prendre une. C'est dommage car il connaît notre projet footballistique. Il a joué toutes les minutes possibles. Il a toutes les cartes en mains."

Si le Barça ne perd pas espoir de conserver l'international français, le dénouement de ce dossier, dans un sens comme dans l'autre, ne devrait plus tarder.