Après une saison décevante malgré un dixième titre de champion de France, le PSG est en pleine reconstruction. Exit Leonardo ou autres gros contrats comme celui d'Angel Di Maria.

Toujours en place, le coach Mauricio Pochettino sait que ses jours sont comptés. Pour le remplacer, plusieurs noms sont cités mais les fans parisiens n'ont d'yeux que pour un seul : Zinédine Zidane. Libre depuis son départ du Real il y a un an, le champion du monde 1998 n'a toujours pas pris de décision quant à la suite de sa carrière. Alors une première expérience comme coach en Ligue 1 est-elle possible ? C'est en tout cas le souhait du président de la République, Emmanuel Macron en personne.

Interrogé au micro de RMC Sports, Macron, qui a su encourager Kylian Mbappé à prolonger dans la capitale française, aimerait voir débarquer la légende vivante du football français dans le club de Nasser al-Khelaïfi. "Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur, a-t-il expliqué. On a très envie d'avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable. C'est mon rôle de dire que la France est une grande nation de sport et de foot, qu'il y a des publics formidables, qui aiment ce sport. C'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois rayonné à l'international, puissent revenir".

À moins que l'ancien milieu de terrain ne revienne... à l'OM, le club de cœur du président réélu. "Je souhaite de tout cœur que le prochain mercato se prépare bien. Qui sait, vous avez parlé de grands entraîneurs, leur cœur est à Marseille aussi... On a le droit de rêver! (rires)"