Quand on demande à Zlatan Ibrahimovic qui est le meilleur joueur de l'histoire du football, on peut s'attendre à ce qu'il se cite. Mais il n'en fut rien cette fois-ci.

Mais pas question de nommer Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi pour autant. Selon le Suédois, le meilleur joueur de l'histoire s'appelle Ronaldo mais il est brésilien.

Dans un entretien accordé à Discovery Plus, Ibra a fait l'éloge de R9. "Je dis toujours qu'il y a des joueurs qui font le jeu et d'autres qui sont le jeu. Pour moi, Ronaldo est le jeu. Quand on le regardait, tout le monde voulait jouer comme lui et devenir comme lui", lance-t-il.

Avant de préciser: "La façon dont il bougeait, la façon dont il faisait ses gestes, ses feintes de corps... pour moi, il est le plus grand joueur de l'histoire, sans aucun doute."

Durant sa carrière Ronaldo a inscrit 352 buts en 518 rencontres. Il a été énormément freiné par les blessures, sans quoi il aurait pu battre quelques records, tant il était fort devant le but.