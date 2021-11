Et de sept ! Déjà détenteur du record de Ballons d’or remportés, Lionel Messi entre encore un peu plus dans la légende. L’Argentin (613 points) devance in extremis Robert Lewandowski (580), qui, malgré ses 64 buts en 54 matchs sur l’année 2021, doit se contenter de la deuxième position et du prix de consolation du buteur de l’année.

"Je veux dire à Robert (Lewandowski) que c’était un honneur de me battre à ses côtés", a réagi avec humilité le joueur du PSG qui compte actuellement 41 buts et 18 passes décisives à son compteur de 2021. "Tu méritais ton Ballon d’or l’année dernière. Tout le monde était d’accord. J’espère qu’on va te le donner et que tu l’auras chez toi, parce que tu le mérites."