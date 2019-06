Les Argentins n'ont toujours pas connu la victoire à la Copa America.





Rien ne va plus pour l'Argentine. Après une défaite d'entrée de jeu face à la Colombie à la Copa America (2-0), les Argentins n'ont pas réussi mieux qu'un nul face au Paraguay (1-1).

Avec une seule unité en deux rencontres, l'Albiceleste est dernière de son groupe avant d'affronter le Qatar.

Pour Léo Messi, il est inconcevable de penser à une élimination dès le premier tour, lui qui a fait son retour en sélection pour (enfin) remporter un trophée avec son pays. "Ce serait fou de ne pas passer", explique le joueur du FC Barcelone. "Nous traversons une période difficile, mais nous sommes concentrés mentalement sur la victoire."

Pour le joueur de 31 ans, cette compétition sud-américaine n'est pas évidente à jouer. "Ce n'est pas facile de jouer la Copa America, c'est très serré et les matches sont plus équilibrés", avance Messi. "Nous devons nous améliorer et arriver le mieux possible au prochain match. C'est un match, ça ne dépend que de nous-mêmes, nous devons gagner."

L'Argentine devra donc battre le Qatar et espérer que la Colombie fasse le travail face au Paraguay. Les Argentins dehors de la Copa America dès le premier tour ? Réponse dimanche soir...