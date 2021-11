Forfait pour les deux dernières rencontres avec le PSG pour une douleur au genou gauche,. Selon le manager parisien, la Pulga aurait dû rester en Europe pour se remettre de sa gêne, plutôt que de prendre part en équipe nationale pour affronter la bande à Suarez et le Brésil dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Selon le quotidien sportif argentin Olé, le capitaine albiceleste sera bien dans le onze de départ à Montevideo dans la nuit de vendredi à samedi. Le natif de Rosario s'est entraîné avec le groupe ce mardi après avoir travaillé tout seul la veille.

L'ancienne gloire du Barça se montre très impliquée en équipe nationale. Il a d'ailleurs disputé toutes les minutes de la dernière Copa America, lui permettant de remporter son premier titre avec son pays avant d'enchaîner sur six rencontres qualificatives (ce double affrontement est d'ailleurs son troisième envol vers l'Amérique du Sud depuis son arrivée au PSG en aôut dernier, NDLR). Depuis le sacre continental, le sextuple Ballon d'or se rapproche de plus en plus de sa cinquième Coupe du monde puisqu'il ne reste qu'une poignée de points aux hommes de Lionel Scaloni pour valider leur ticket.

Cette nouvelle n'a pas de quoi ravir Leonardo qui veut voir briller l'astre argentin dans la Ville Lumière mais amplifie sa légende dans les terres de Diego Maradona, où il fait (enfin) l'unanimité depuis quelques mois.