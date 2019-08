L'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus) et le Néerlandais Virgil Van Dijk (Liverpool) ont été nominés pour l'obtention du titre du Meilleur joueur de la saison 2018-2019, a annoncé l'UEFA jeudi. Eden Hazard, passé de Chelsea au Real Madrid cet été, termine 7e du classement. Le nom du vainqueur sera révélé, avec celui de la Joueuse UEFA de l'année et celui de chaque Joueur par poste de la Ligue des champions, à l'occasion du tirage de la phase de groupes, le jeudi 29 août à Monaco. Le Joueur de l'année en Europa League sera désigné le lendemain.

Messi, meilleur buteur de la dernière Ligue des champions et vainqueur du Soulier d'Or européen, a remporté un 10e titre en Liga la saison dernière. Il aura marqué 51 buts et distillé 22 assists en 50 rencontres toutes compétitions confondues.

Ronaldo, vainqueur de la Ligue des Nations, a décroché un premier titre en Serie A avec la Juventus alors que Van Dijk a lui triomphé en Ligue des champions, s'érigeant comme le rempart défensif des Reds.

Le top 10 est constitué, dans l'ordre, d'Alisson Becker, Sadio Mané, Mohamed Salah, Eden Hazard, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Raheem Sterling.

Chez les dames, le prix se disputera entre les trois joueuses de l'Olympique Lyonnais que sont l'Anglaise Lucy Bronze, la Norvégienne Ada Hegerberg et la Française Amandine Henry.

La saison dernière, Luka Modric avait remporté le prix devant Ronaldo et Mohamed Salah. Kevin De Bruyne et Eden Hazard avaient respectivement terminé 7e et 9e du classement. Créé en 2011, le premier prix du meilleur joueur UEFA a été remporté par Lionel Messi, qui l'a de nouveau décroché en 2015. L'Espagnol Andrés Iniesta l'a remporté en 2012, Franck Ribéry en 2013 et Cristiano Ronaldo en 2014, 2016 et 2017.





Le classement masculin outre le top 3:

4. Alisson Becker (Liverpool et Brésil) - 57 points

5. Sadio Mané (Liverpool et Sénégal) - 51 points

6. Mohamed Salah (Liverpool et Égypte) - 49 points

7. Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid et Belgique) - 38 points

8. Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus et Pays-Bas) - 27 points

. Frenkie de Jong (Ajax/Barcelone et Pays-Bas) - 27 points

10 Raheem Sterling (Manchester City et Angleterre) - 12 points