Le Ballon d’or 2019 est… La réponse sera donnée ce lundi vers 21 h 45 au terme de la grande soirée de gala organisée dans le somptueux cadre du théâtre du Châtelet, en plein centre de Paris, le long de la Seine.

Si l’excitation des 30 joueurs nommés (dont Eden Hazard et Kevin De Bruyne font partie, au contraire de Luka Modric, tenant du titre, et Neymar) est réelle, le suspense n’est quant à lui pas bien grand. Le nom du meilleur joueur de l’année 2019 devrait être le même que celui cité en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015 : Lionel Messi. Passons tout de même en revue les chances de chacun, selon La DH.

(...)