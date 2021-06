Alors qu'un tournai se déroulait dans le 15e arrondissement de Marseille, deux personnes ont été visées par des balles après qu'une voiture s'est approchée d'eux. Les deux hommes venaient de terminer un match. L'un est décédé et l'autre se trouve dans un état très grave. Plusieurs centaine de personnes ont assisté à la scène.

Les auteurs des tirs ont réussi à prendre la fuite. La voiture a été retrouvée à côté du stade, brûlée.

"Sur le moment, ce qui m’a alerté, c’est le mouvement de foule dans le stade. J’étais aux commentaires du match, j’ai regardé mon collègue et notre inquiétude première était de savoir ce qu’il y avait eu. En fait, on n’y croyait pas. La tribune était pleine à craquer. Par la suite, les gens sont restés assez calmes. C’est en sortant et en voyant le corps allongé à 50 mètres du stade que j’ai réalisé. Notre coordinatrice sécurité a très bien réagi en essayant de limiter la visibilité du corps aux personnes présentes sur les lieux" , explique Nordine Ali Said, le co-organisateur du tournoi à RMC

Un évènement incroyable d'autant plus que le tournoi inter-quartiers se déroulait dans une excellente ambiance.

"Beaucoup de supporters n’ont pas vu le corps. On remercie les forces de l’ordre pour leur calme sur cet évènement. Les gens sont choqués. Nous, on est dans le football, on organise des compétitions, c’est la joie, le partage. Ça aurait pu se passer devant un square, une piscine… Ça nous fait mal en tant qu’organisateurs."

Un énième drame qui perturbe la cité phocéenne.