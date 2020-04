Le président du comité médical de la FIFA plaide pour la prudence.

Reprendra ou reprendra pas ? C'est la question qui est actuellement sur toutes les lèvres des fans de football. Si dans la plupart des pays comme en Allemagne ou en Angleterre, on espère reprendre le plus vite possible, en Belgique on est plus prudent, même si une reprise de la compétition semble de nouveau évoquée au sein de la Pro League.

Pour l'ancien président du Club Bruges, Michel D'Hooghe, aujourd'hui président du conseil médical de la FIFA, vouloir reprendre à tout prix présente des risques : "Je vois que tout est mis en oeuvre pour que le football puisse reprendre le plus vite possible", a-t-il confié durant l'émission De Zevende Dag sur la VRT, "J'ai mes réserves sur la question. J'en ai déjà discuté avec bon nombre de mes collègues à travers le monde et partout, il y a une sérieuse question autour de la prudence en ce qui concerne la reprise des compétitions. Le président de la FIFA, Gianni Infantino a très clairement dit que dans ces circonstances, la priorité reste la santé."

Si des rencontres avec du public semble d'ores et déjà impossible en raison de la situation actuelle, pour D'Hooghe, les matchs à huis clos ne sont pas une bonne idée non plus: "Il y aura quand même des contacts sur le terrain, non ? On ne peut quand même pas demander aux joueurs de respecter la distance de 1,5 m entre eux. Ils seront toujours ensemble : sur le terrain, dans le vestiaire, sous la douche... Et même si on n'autorise pas l'accès au stade pour les supporters, certains voudront tout de même se réunir ailleurs pour encourager leur équipe."

Pour D'Hooghe, les différentes fédérations nationales devraient abandonner la saison actuelle pour se consacrer à la suivante : "Nous devons espérer que les compétitions puissent se dérouler de manière normale la saison prochaine. La solution viendra dans tous les cas d'un vaccin..."