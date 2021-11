Plus concrètement, il sera éditeur d’ACFF Actu, une émission hebdomadaire autour du football amateur qui a pour but de le présenter vu de l’intérieur, au travers de divers reportages.

Présentée par Alice Devilez et Pierre Lambert, deux journalistes de la RTBF, elle sera diffusée tous les vendredis à 18 h 45 sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Fédération durant 13 minutes. Elle sera ensuite visible à tout moment sur ces mêmes canaux, ainsi que sur le site internet de l’ACFF, le site des sports de la RTBF et Auvio.

Parmi les rubriques récurrentes, on retrouvera les conseils de Felice Mazzu, aujourd’hui entraîneur en D1A à l’Union Saint-Gilloise mais longtemps immergé dans la réalité du football amateur, le point de vue d’un coach féminin, un portrait de bénévole toujours indispensable dans la vie d’un club, un sujet consacré aux activités de l’ACFF, les actualités de la semaine à l’ACFF, une question qui fait débat et qui permettra d’aborder les sujets auxquels les clubs ou les joueurs sont confrontés régulièrement, ainsi qu’un invité régulier en studio.