Malgré les assauts suisses, la défense de la Nazionale a tenu un 36e match consécutif sans défaite pour entrer dans l’histoire.

Mieux que le Brésil des Dunga, Rai, Ronaldo et Romario (1993-1996), mieux que l’Espagne d’Iniesta, Xavi et Fernando Torres (2007 -2009) : l’Italie des Bonucci, Jorginho et Insigne vient d’entrer dans l’histoire en enchaînant un 36e match consécutif sans défaite.

Il s’en est toutefois fallu de peu. Après un penalty manqué de Jorginho (53e), la Suisse a multiplié les attaques durant toute la seconde période et l’Italie peut même se contenter d’obtenir un deuxième partage de suite, après celui de jeudi face à la Bulgarie (1-1).