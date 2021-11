Ce jeudi, Dejan Veljkovic a officiellement reçu son statut de repenti. Une première en Belgique. Les révélations du Serbe font déjà trembler les clubs du pays autant qu'à l'Union Belge. Mais il n'y a pas qu'en Belgique que les agents sont décriés.

Pour contrecarrer leur influence grandissante, la FIFA souhaiterait leur mettre des bâtons dans les roues avec une toute nouvelle réglementation. Elle entrera en vigueur l'an prochain et elle devrait restreindre leur marge de manœuvre. Plusieurs mesures n'arrangent pas les agents: il devrait y avoir un plafonnement des commissions, un rétablissement d’une licence d’agent et un accroissement de l’indemnité versée aux clubs formateurs.

Bien évidemment, les intermédiaires ne vont pas rester les bras croisés. Une réunion a eu lieu cette semaine où plus de 200 agents étaient présents. Pedro Bravo, le président des agents espagnols, était l'organisateur de cette entrevue. "Nous sommes à la recherche d'une réglementation légale. Regardez comme c'est compliqué, de trouver un cadre de ce type. Les joueurs doivent aussi parler, dire des choses", a-t-il déclaré.





Raiola, un président remonté

Agent de Haaland et Pogba notamment, Mino Raiola était évidemment présent à la réunion. En tant que président, il s'en est pris à la FIFA. "Eux, ils se battent pour l'argent et rien d'autre. Sans argent, le problème des agents dans le foot n'existerait pas", a-t-il estimé. "Cela fait 15 ans que je me bats contre la FIFA. Selon moi, c'est une mafia. L'objectif est de créer un système. Mais avec des personnes qui nous respectent. Pas avec des individus qui nous voient comme des criminels."

L'instance suprême du football essaye d'attaquer là ou cela fait mal: le portefeuille. "L'an dernier, nous avons gagné 800 millions d'euros. Mais dans une activité qui génère 10 milliards d'euros. Dont 6,7, rien qu'en Europe ! Les règlements qu'ils vont adopter vont à l'encontre des règles des pays eux mêmes."

Pour lui, les joueurs sont également lésés par ce nouveau règlement. "Il est mauvais pour les footballeurs car les nouvelles règles nuisent à leur position contractuelle." Surtout, il avoue se sentir impuissant face au système mis en place. "Si un club a des problèmes financiers, qui est le premier à ne pas être payé ? Les agents. Et tout cela parce que, selon la FIFA, nous sommes des criminels. Nous avons aussi des besoins pour notre vie et notre travail. Je vois ce qui s'est passé il y a vingt-cinq ans. Ils débattent sur nous, mais pas avec nous. Je ne respecterai jamais la FIFA. Vous pouvez aller contre les fédérations et les clubs, mais pas contre Mino Raiola".

Pour le célèbre agent italien, la FIFA outrepasse ses fonctions. "Ce n'est pas possible que cette instance dicte les règles. Surtout sur ce que vous devez gagner ou non. Désormais, ils pourront vous suspendre sur le simple fait qu'ils pensent que nous faisons mal notre métier. Ce n'est pas possible. Ils cherchent uniquement le pouvoir pour tout gérer."

Pour l'ancien livreur de pizza hollandais, il faut que les agents restent unis. "Nous ne pouvons pas rester seuls. Ensemble, nous serons plus forts. Notre association doit absolument regrouper 85% des agents. Si nous ne faisons pas cela, allez vous faire voir ! L'objectif est de trouver un lobby au parlement européen et auprès des clubs. Si la FIFA refuse de nous entendre, nous irons voir l'UEFA. Nous irons jusqu'au bout !", a-t-il poursuivi.

Pour conclure, Mino Raiola a été très clair: "C'est une guerre et je veux la gagner. Mais pas pour moi. Je veux laisser un héritage dans le monde du football. Afin que les footballeurs, comme les agents, aient plus de droits. Pourquoi les agents des autres sports sont-ils respectés et pas nous ?"