La Major League Soccer, soit le championnat de football à l’européenne en Amérique du Nord, a repris ses droits à la mi-avril. La Ligue, la plus grande du monde, compte 27 clubs, Austin étant venu en 2021 grossir les rangs de la MLS. Mais on ne peut pas dire que les Belges s’exportent énormément au pays de l’Oncle Sam.

Depuis la fin de carrière de Laurent Ciman, actée cet hiver, alors qu’il a rejoint le staff technique du CF Montréal (on ne dit plus Impact), il n’y a plus de Belges sur les terrains, Roland Lamah retrouvant de l’embauche mais à Memphis, qui milite en USL, soit l’antichambre de la MLS mais sans accès direct à celle-ci.



(...)