Zlatan Ibrahimovic, la star de la MLS et des Los Angeles Galaxy, est à la ramasse en ce moment.



S'il reste le joueur le mieux payé de la Ligue nord-américaine, sportivement parlant, c'est la soupe à la grimace. Son club vient d'essuyer une troisième défaite de rang, devant le NYCFC, mais c'est surtout en raison de son comportement que l'attaquant fait couler beaucoup d'encre. Après l'altercation avec Nedum Onuha (Real Salt Lake), Zlatan a écopé d'une amende d'un montant non divulgué pour simulation lors de la défaite de mercredi face au Columbus Crew.

Mais ce week-end, c'était le pompon. Les Galaxy recevaient le New York City Football Club. Le club de la Grosse Pomme l'a emporté 0-2. De quoi rajouter à la frustration de l'attaquant de 37 ans. Il a ainsi été pris dans une altercation étonnante avec le gardien adverse. Les deux hommes ont écopé d'une carte jaune. Mais au ralenti, on voit le Suédois prendre Sean Johnson à la gorge. La MLS devrait sévir. "Je pense que vous allez regarder les images et décider vous-même", déclarait Johnson après la rencontre, avant de se montrer plus que sportif. "Mais à la fin de la journée, dans le feu de l'action, vous voulez faire ce que vous pouvez pour protéger les gars. Vous savez, Zlatan est un joueur talentueux, il sait évidemment ce qu'il fait. C'est un garçon intelligent; cela fait partie du jeu. Je serais frustré si j'étais à sa place, vous savez. Ne le blâmez pas pour sa frustration à ce stade du match."