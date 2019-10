Les Seattle Sounders se sont qualifiés pour la finale de MLS en battant mardi le Los Angeles FC (3-1) en finale de la Conférence Ouest du championnat professionnel nord-américain de football. Le Péruvien Ruidiaz (22e et 64e) et l'Uruguayen Nicolas Lodeiro (26e) ont marqué les buts des Sounders et répondu au but d'ouverture du Colombien Eduard Atuesta (17e).

Ils affronteront Atlanta, le tenant du titre, ou le Toronto FC de Laurent Ciman, qui seront face à face mercredi en Géorgie en finale de la Conférence Est.

En demi-finale à l'Ouest, Los Angeles FC avait battu 5-3 le LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic. Peut-être le dernier match aux États-Unis pour la star suédoise de 38 ans, qui laisse planer le doute sur son avenir. Seattle avait éliminé Real Salt Lake 2-0 dans l'autre demi-finale.