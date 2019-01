Marco Asensio, Gareth Bale, Toni Kroos, Marcos Llorente, Thibaut Courtois, Mariano Diaz, Karim Benzema... Et désormais Sergio Ramos et Luka Modric. La liste des joueurs qui remplissent l'infirmerie du Real Madrid ne cesse de s'allonger. Tous manqueront la rencontre de Coupe du Roi de ce mercredi soir sur la pelouse de Leganes (21h30). Le cas Benzema est toutefois celui qui préoccupe le plus les fans madrilènes. Le Français a été victime d'une fracture de l'auriculaire de la main droite dimanche face au Betis.

Même si son absence ne devrait pas s'éterniser, Santiago Solari sait qu'il ne possède pas de vraie doublure pour son numéro 9. Un recrutement n'est toutefois pas à l'ordre du jour. "Ce n’est pas à moi d’expliquer la politique de recrutement", a commenté l'entraîneur du Real. "L’effectif est ce qu’il est et il est merveilleux, avec beaucoup de jeunes impliqués. Nous avons plusieurs joueurs qui peuvent évoluer en position de 9, mais être spécialiste du poste est autre chose. Et le seul que nous avons, c’est Karim Benzema."

Parmis ces "jeunes impliqués", il y a évidemment la pépite brésilienne Vinicius Junior. L'ailier de 18 ans a disputé les trois précédentes rencontres de Coupe du Roi, avec des statistiques incroyables : deux buts et quatre assists ! "Il a beaucoup de talent et il le prouve quand il joue. Les jeunes doivent parfois arriver plus rapidement en équipe première car ils apportent vitalité et fraîcheur", explique Solari qui va vraisemblablement titulariser Vinicius ce soir pour compenser l'absence de Benzema.

Heureusement, le retour de la plupart des autres blessés (Courtois, Modric Ramos, Llorente ou Bale) est attendu avant la fin du mois de janvier. Certes, le Real Madrid s'est imposé facilement au match aller (3-0) mais ces absences pourraient surtout être préjudiciables pour le match de samedi face à Seville. Car les Andalous, actuels troisièmes (juste devant le Real), ont un très gros coup à jouer. Les deux équipes possèdent actuellement le même total de points au classement (33). L'équipe qui trébuchera perdra une première bataille psychologique en vue du top 3.

Le groupe du Real Madrid pour affronter Leganes ce mercredi soir : K. Navas, Luca, Altube - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Reguilon, Javi Sanchez - Casemiro, Valverde, Brahim, Isco, D. ceballos, Jaume - Lucas V., Cristo, Vinicius Jr.