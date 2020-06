Ce lundi soir, Mogi Bayat est intervenu de son plein gré dans l'After foot sur RMC.

Avec toute l'équipe du média français, l'agent de joueurs très influent a abordé plusieurs sujets.

Tout d'abord, l'ancien dirigeant de Charleroi a répondu à une question à propos de ceux qui disent qu'il a tué le foot belge. "En tant qu'agent de joueurs, sur les 10 dernières années en vente de joueurs, j'ai peut être fait pour plus de 400 millions de transferts. Je ne sais pas si c'est tuer le football belge?", s'interroge Mogi Bayat. "Avec d'autres agents, car je ne suis pas le seul, on a participé à faire grandir le football belge. Aujourd'hui, le foot belge est respecté. On a travaillé. Avant, un bon joueur du championnat belge partait pour 5 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut 20-25."

Ensuite, Mogi Bayat a été invité à réagir sur son influence importante au FC Nantes où un poste de directeur sportif pourrait s'offrir à lui. L'agent de joueurs a mis les choses au point et clame haut et fort qu'il ne veut pas quitter son rôle d'agent. "Je ne souhaite pas être le directeur sportif du club de Nantes ni d'aucun club. Aujourd'hui, je suis intermédiaire enregistré auprès de la fédération belge de football autorisé dans tous les pays où il nécessite une autorisation. (...) J'ai été CEO pendant 7 ans à Charleroi et puis, de ma volonté, je me suis lancé dans le rôle d'agent. Je n'ai pas du tout envie d'arrêter d'être agent de joueurs. J'aime beaucoup mon métier", a-t-il répondu.

Les journalistes et chroniqueurs français ont demandé au Belgo-iranien si son influence au sein du club n'était pas malsaine. En atteste le transfert controversé de Renaud Emond qui n'aurait pas spécialement été souhaité par Christian Gourcuff, le coach nantais. C'est ce qu'a affirmé un membre de l'émission qui tiendrait son info "de source interne au club". Mogi Bayat a réagi en démentant cette info. "C'est faux. Il ne faut pas croire tout ce que les gens disent. Aucun joueur qui vient à Nantes n'est pas validé par la cellule de recrutement".