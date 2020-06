Le sulfureux agent avait été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le Football Gate.

Mogi Bayat s'est invité au sein de la station de radio spécialisé dans le sport et plus particulièrement le football RMC Sport. Alors que l'émission traitait notamment de son rôle au sein du FC Nantes où il serait un directeur technique officieux. Le journaliste David Phelippeau expliquait à propos de Mogi Bayat: "Mis à part Mehdi Abeid, il est au cœur de toutes les autres négociations du dernier mercato du FC Nantes." Un procédé qu'il avait déjà utilisé à Anderlecht et plus récemment au Standard.

Le frère de Mehdi Bayat a alors appelé de son plein gré le standard de l'émission pour répondre à certaines questions. Il est surtout revenu sur son aventure carcérale: "Mandela avait aussi été en prison, plein de gens bien ont fait de la prison." L'Iranien n'a donc pas été hésité à se comparer à une icône mondiale.

L'agent de joueur qui travaille toujours en Belgique et à l'étranger estime donc qu'il n'a rien fait de réellement répréhensible. Il jouit bien entendu de la présomption d'innocence et n'a pas été condamné dans cette vaste affaire de corruption qui a touché le football belge en 2018 pour le moment.