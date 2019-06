Quand le "vrai" Jean-Pierre Van Overschelde rencontre le "faux" Jean-Pierre Van Overschelde.





De quoi faire rire le Diable rouge, même s'il s'agit d'un coup de com' orchestré par le club. "Et maintenant, vous pouvez aussi venir voir gratuitement le foot à Anderlecht", a embrayé "Vince the Prince". "Il a manqué une belle moustache et une perruque mais ce nom était une idée géniale du président. Cela m'a porté chance", a ensuite conclu Kompany.

Il s'est en effet présenté comme étant... le "vrai" Jean-Pierre Van Overschelde, qui n'est autre que le nom de code utilisé par Marc Coucke pour désigner Vincent Kompany lors des négociations secrètes. "Je suis Jean-Pierre Van Overschelde de Dixmude", a-t-il lancé. "Pour moi, cela m'a ouvert des portes. Je peux maintenant aller manger un paquet de frites gratuitement tous les vendredis à la friterie de la grand-place de Dixmude."