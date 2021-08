Jan Ceulemans, Jean-Marie Pfaff et Eric Gerets réagissent au décès de Van Moer.

Avant le Covid, Jan Ceulemans et Van Moer se voyaient au moins une fois par mois.

"Je viens de l’apprendre, il y a deux minutes. Je suis un dur mais, là, j’en ai vraiment les larmes aux yeux."

Jan Ceulemans n’en revenait pas que Wilfried Van Moer ne soit plus parmi nous. "J’ose dire que Wilfried était un très bon ami. Avant la crise du Covid, on se voyait au moins une fois par mois. On allait boire notre bière à Hasselt. Qu’est-ce qu’on rigolait bien !"

"Je ne sais pas ce qui nous a rapprochés. On ne jouait pas dans le même club et il avait douze ans de plus que moi. Mais, dès qu’on s’est rencontrés en équipe nationale, on est devenu amis. Peut-être que notre caractère sur le terrain y était pour quelque chose. On ne jouait pas à la même position, mais on avait tous deux une mentalité de guerrier."