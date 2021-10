On attendait le Brésil dimanche soir, ce sera finalement l’Allemagne. Sans compter évidemment le Qatar, pays hôte automatiquement qualifié, l’équipe d’Hansi Flick peut se targuer d’être la première à composter son billet pour le Mondial 2022, grâce à son bilan de 21 points sur 24 et son avance de huit unités sur le second du groupe J, la Roumanie.

Même si la Mannschaft a d’abord souffert face à une belle équipe macédonienne qui avait créé la surprise au match aller, le déclic est venu après la pause (0-4). D’abord sur une finition de Kai Havertz (50e) puis un doublé de Timo Werner (70e et 74e), qui en profite pour faire taire les critiques, avant un quatrième signé du jeune Jamal Musiala (84e), pour son premier but en sélection, à 18 ans.

La Belgique doit attendre le 13 novembre

En revanche, pas de qualification sans jouer pour les Diables rouges. Après le partage de vendredi entre le pays de Galles et la Tchéquie, il fallait que les Gallois ne battent pas l’Estonie ce lundi soir. Mais la sélection de Robert Page n’est pas tombée dans le piège estonien (0-1), malgré l’absence de Gareth Bale.

Roberto Martinez et ses joueurs devront donc encore patienter un mois pour valider leur billet directement sur le terrain. Un succès à domicile contre l’Estonie le 13 novembre et le tour sera joué, avant de conclure ce groupe E avec un déplacement à Cardiff.

Noa Lang en feu

Trois jours après sa première apparition sous le maillot des Oranje, le Brugeois Noa Lang était titulaire contre Gibraltar (6-0). Outre un but annulé pour une position de hors-jeu, l’attaquant de 22 ans a brillé sur son aile gauche aux côtés des Depay, de Jong et Berghuis.

C’est par exemple lui qui, au bout de plusieurs dribbles, donne le pré-assist du 2-0 de Depay. Puis c’est encore lui qui délivre un ballon parfait sur la tête de Dumfries pour le 4-0. Malgré ce beau succès, les hommes de Louis van Gaal devront encore batailler lors des deux dernières journées du groupe G. Au contraire du Danemark qui sera assuré de remporter le groupe F, s’il bat l’Autriche ce mardi.