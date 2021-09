Ollie Watkins, l'attaquant d'Aston Villa, et Fikayo Tomori, le défenseur de l'AC Milan, vont faire leur retour dans le groupe de l'équipe d'Angleterre annoncé jeudi pour les deux prochains matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Contre Andorre et la Hongrie, le sélectionneur Gareth Southgate, dont l'équipe mène le Groupe I avec cinq victoires en six matches, devra se passer de deux défenseurs blessés, Harry Maguire (Manchester United) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Tomori ne compte qu'une seule sélection, contre le Kosovo, lors du dernier match de l'Angleterre avant le début de la pandémie de coronavirus. Southgate aime son "agressivité" et sa vitesse, ainsi que le fait qu'il a l'habitude de jouer sous pression, en Serie A.

Le gardien Aaron Ramsdale, transféré cet été de Sheffield United à Arsenal, fait aussi son retour dans un groupe de 23 joueurs qui inclut aussi Phil Foden (Manchester City), guéri de sa blessure à un pied.

L'Angleterre ira jouer en Andorre le 9 octobre puis recevra la Hongrie à Wembley trois jours plus tard.

Le groupe anglais pour les matches contre Andorre et la Hongrie:

Gardiens: Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs: Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Man Utd), John Stones (Man City), Fikayo Tomori (AC Milan/ITA), Kieran Trippier (Atletico Madrid/ESP), Kyle Walker (Man City)

Milieux de terrain: Phil Foden (Man City), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Man Utd), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham)

Attaquants: Jack Grealish (Man City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Man Utd), Raheem Sterling (Man City), Ollie Watkins (Aston Villa)