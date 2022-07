L'Autre Regard: ce nouveau VAR qui va abréger la souffrance du supporter !

C’est nouveau, ça vient de sortir. Désireuse d’abréger le supplice des joueurs et des supporters, la Fifa a sorti de son chapeau une technologie révolutionnaire qui devrait permettre aux arbitres de valider bien plus rapidement un but sujet à un potentiel hors-jeu.

Si tout va bien, ce dispositif devrait être opérationnel, cet hiver, pour le Mondial. On vous épargnera, ici, les détails informatiques du nouveau logiciel. Mais, concrètement, la souffrance du passionné de foot devrait être écourtée d’une bonne trentaine de secondes. Voilà qui pourrait sauver des vies ! Jusqu’ici la technologie du VAR a - plus ou moins - bien joué son rôle d’aide à l’arbitrage.

Mais il est vrai que, parfois, le temps d’attente entre l’analyse vidéo et la décision était de nature à faciliter les arrêts cardiaques des plus fanatiques ! Le nouveau concept de détection semi-automatisée, avec un capteur connecté à l’intérieur du ballon, des caméras synchronisées aux quatre coins du terrain et le recours à l’intelligence artificielle permettront un verdict plus rapide et, paraît-il, plus sûr. Une animation 3D expliquera même, en "live", la décision finale. Que les informatico-sceptiques et les complotistes du ballon rond se rassurent : il y aura toujours place pour les débats, les polémiques et les interprétations. Bref, on pourra toujours refaire le match avec les copains, une bonne bière à la main, en critiquant l’arbitrage et ce maudit VAR !