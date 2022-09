L’album Panini de la Coupe du monde 2022 est déjà sorti

Y a plus de saisons ma bonne dame! Déjà que nos enfants ont repris le chemin de l’école au mois d’août, en glissant de la crème solaire dans leur cartable. Voilà que, dans la cour, fleurissent aussi les Panini! Si le changement d'aile d'un footballeur quelque part au Qatar déclenche sur un autre continent le plus dérisoire des dérèglements : c’est l’effet papillon!

Un Mondial dans le désert, c’est clair que ça perturbe nos bonnes vieilles traditions. Depuis 1970, première Coupe du Monde illustrée par les célèbres vignettes, l’album “World Cup” de Panini attendait le printemps pour éclore. La 14e édition est cette fois lancée en septembre, à cause du décalage “horaire” imposé par la petite péninsule du golfe Persique (la phase finale se tiendra du 20 novembre au 18 décembre). 80 pages, une nouvelle mise en page, et, surtout, 638 stickers à coller, plus des Extra Stickers à conserver (des cartes spéciales représentant vingt joueurs en action, légendes du foot ou stars actuelles, qui se glissent dans les pochettes), pour un album qui devrait réconcilier les aficionados de Panini après un Euro 2020 compliqué…

"Ce fut clairement une période difficile, avoue Thierry de Latre du Bosqueau, le boss de Panini Belgique. L'album Euro 2020 était prêt quand tout s'est arrêté à cause du Covid. Un période très compliquée. Nous l'avons finalement sorti un an plus tard, avant la phase finale décalée en 2021, mais cela a perturbé beaucoup de nos collectionneurs, car l'événement était toujours estampillé Euro 2020. Et en plus, les Diables n'ont pas atteint leur objectif..."

Avec, donc, un effet sur les ventes… "Clairement, par rapport à la réussite du Mondial 2018, l'album Euro 2020 n'a pas été un succès..."

Mais la Coupe du Monde 2022 devrait être à la hauteur. "D'autant que notre album dédié à l'Euro féminin de cet été fut une belle surprise, en nette augmentation par rapport au Mondial 2019… Il faut dire aussi que nos Red Flames nous ont bien aidés avec leur brillant parcours..."

Dans l’album Fifa World Cup Qatar 2022, chacune des 32 équipes qualifiées pour la phase finale est représentée par 18 joueurs. Panini s’est glissé dans le tête de Robert Martinez pour sélectionner Courtois, Mignolet; Alderweireld, Castagne, Denayer, Meunier, Vertonghen, Carrasco, De Bruyne, De Ketelaere, Eden et Thorgan Hazard, Tielemans, Vanaken, Witsel, Doku, Lukaku et Mertens. Pour l’Euro 2020, un seul des 20 Belges présents dans l’album ne fut finalement pas convié à la fête: Dennis Praet. Pour savoir si Panini a tout bon, rendez-vous une semaine avant la compétition, quand le sélectionneur des Diables rentrera sa liste de 23 à 26 joueurs…

Thierry de Latre du Bosqueau est persuadé que cette cuvée 2022 trouvera son public. "D'autant que malgré les coûts de production qui ont explosé (NdlR : l'énergie, bien sûr, mais aussi le papier…), Panini n'a pas augmenté le prix de ses pochettes par rapport à l'Euro 2020 !"

Un Panini Pro League quand même

Ce Mondial décalé influence l’organisation de notre championnat. La Jupiler Pro League se mettra en pause à une période inhabituelle, quand l’album Panini consacré à notre D1 arrive d’habitude sur le marché, quelques jours avant la Saint-Nicolas. La reprise de la compétition est prévue pour Noël, à quelques jours du mercato d’hiver…

"La question s'est clairement posée du maintien ou non de notre album Pro League, reconnaît Thierry de Latre du Bosqueau. Mais on va le lancer ! La Belgique est l'un des rares pays où la tradition du Panini de la D1 ne s'est jamais arrêtée. Et cela fait 50 ans que ça dure, puisque notre premier album consacré à la compétition belge est sorti en 1972. Je voulais pas que ça s'arrête. Il sera là en 2022..." Avant ou après la Saint-Nicolas, mais la tradition perdurera...

Quid de l’Euro 2024 ?

Le lancement de l'album consacré au Mondial, organisé par la Fifa, intervient quelques mois après la perte de la licence pour le groupe italien des compétitions de l'UEFA, comme l'Euro. "C'est quelque chose d'ennuyeux, reconnaît Thierry de Latre du Bosqueau. Maintenant, je fais confiance à Panini, qui est un groupe international avec plus de 60 ans d'existence, pour trouver une solution d'ici 2024 afin de lancer une collection sympa."