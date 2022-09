Une première liste de 31 pour le Maroc, adversaire des Diables au Qatar, avec Hakim Ziyech

BRUXELLES 12/09 (BELGA)

Hakim Ziyech figure dans une liste élargie de 31 joueurs retenus par le nouveau sélectionneur du Maroc, adversaire de la Belgique lors de la Coupe du monde au Qatar, pour deux matches de préparation face au Chili et au Paraguay, a annoncé la fédération marocaine lundi lors d'une conférence de presse. Le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, a en effet rappelé le milieu de terrain de Chelsea, 29 ans, tombé en disgrâce au sein de sa sélection sous le règne de Vahid Halihodzic. L'ailier de l'Ajax, Noussair Mazraoui, est aussi dans cette liste de 31. Samy et Ryan Mmaee (Ferencvaros), Selim Amallah (Standard) et Ilias Chair (Queens Park Rangers), tous nés en Belgique, sont aussi dans le noyau qui affrontera le Chili, le 23 septembre à Barcelone, et le Paraguay, le 27 à Séville.

Le Maroc est dans le groupe F pour la Coupe du monde au Qatar qui débute le 20 novembre avec la Belgique, la Croatie et le Canada.

- Les 31 joueurs de la pré-sélection:

Gardiens: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Anas Zniti, Ahmed Reda Tagnaouti.

Défenseurs: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Badr Benoun, Samy Mmaee, Romain Saiss, Yahya Attiat Allah, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Hamza El Moussaoui.

Milieux de terrain: Sofyan Amrabet, Younès Belhanda, Selim Amallah, Ilias Chair, Azzedine Ounahi, Yahya Jabrane, Abdelhamid Sabiri, Amine Harit.

Attaquants: Hakim Ziyech, Soufiane Rahimi, Munir El Haddadi, Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri, Abdessamad Ezzalzouli, Zakaria Aboukhlal, Sofiane Boufal, Ryan Mmaee, Walid Cheddira.