Coupe du monde 2022: l’Équateur risque d'être exclu du mondial, la FIFA se réunit en urgence

Le Chili, 7e du groupe de qualification de la Zone Amérique du Sud, avait saisi la FIFA en mai dernier pour contester la nationalité équatorienne du joueur Byron Castillo. Ce dernier serait en réalité en possession de faux documents.

De son côté, l'Equateur invoque une confusion avec son frère, Bayron Castillo, né lui en Colombie et maintenant décédé. Dans un premier temps, la FIFA avait rendu un avis négatif concernant la demande chilienne.

Cependant, le Daily Mail a mené une enquête et affirme que le footballeur serait en réalité né en 1995 et non en 1998. Par ailleurs, des enregistrements audio font état d'aveux de Byron Castillo qui reconnaîtrait avoir utilisé un faux passeport et obtenu une fausse identité, avec la bénédiction de la fédération équatorienne.

Face à ces nouvelles révélations, la FIFA a décidé de convoquer une commission d’appel ce jeudi 15 septembre. Si les faits s'avèrent vrais, l'Equateur pourrait se voir infliger 8 défaites sur tapis vert (Byron Castillo ayant participé à 8 rencontres). Tout bénéfice pour le Chili qui grimperait alors à la 4e place, synonyme de qualification au Mondial 2022.