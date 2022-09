"Un dirigeant fatigué de 80 ans": Noël Le Graët forcé de démissionner après le nouveau scandale à la FFF?

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

La Coupe du monde, c'est dans dix semaines. Et on ne peut pas dire que les joueurs de l'équipe de France traversent une période de tranquillité. Entre la polémique des transports du PSG avec Kylian Mbappé, l'affaire d'extorsion de Paul Pogba ou encore le maraboutage présumé de la Pioche envers la fusée de Bondy, les dernières semaines ont été très agitées.

Et visiblement, cela n'est pas près de se terminer ! Cette fois, c'est Noël le Graët qui est dans le viseur. L'actuel président de la Fédération française de football (FFF) est particulièrement égratigné dans une enquête signée SoFoot. Témoignages à l'appui, certaines employées l'accusent notamment d'agressions sexuelles. "C'est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge" , explique notamment l'une d'entre elles dans le papier de six pages. SoFoot a également dévoilé des SMS au caractère sexiste envoyé par le président de la FFF à trois femmes différentes. "Venez dîner chez moi ce soir", "Je préfère les blondes, donc si ça vous dit…" et "Vous êtes drôlement bien roulée, je vous mettrais bien dans mon lit."

Sous mandat jusqu'en 2024, Noël Le Graët est également attaqué sur d'autres dysfonctionnements au sein de l'instance. "Depuis la victoire à la Coupe du monde 2018, on peut dire que le football est passé au second plan à la fédération. À la place, on a des guerres intestines entre les chefs qui polluent tout, des directeurs qui pensent à niquer tout le monde, mais pas beaucoup de dossiers traités sérieusement."

Une réunion avec la ministre des Sports

Vendu le 8 septembre en kiosque, le numéro de SoFoot a fait un véritable carton. Depuis la publication, le scandale a même pris une tournure d'affaire d'Etat. RMC Sport annonce ce mardi qu'Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, a même contacté en personne Noël Le Graët afin d'avoir sa version des faits et obtenir des quelques éclaircissements sur la révélation des SMS sexistes.

Une réunion officielle entre la ministre et le président a été convenue pour ce vendredi afin de prolonger l'entretien. La directrice générale de la FFF, Florence Hardouin, sera également présente. Officiellement, cette réunion a pour but d'évoquer la Coupe du monde au Qatar et la problématique des supporters dans les stades. Mais personne n'est dupe et le sujet brûlant de l'enquête sera évidemment abordé longuement.

Un départ inéluctable?

Sous mandat pour encore deux ans, Noël Le Graët est sur un siège éjectable. Selon RMC, on estime surtout que le dirigeant est de moins en moins compétent en interne. "On avait face à nous un homme, un dirigeant fatigué de 80 ans", confie l'un des membres. D'autres estiment que l'enquête n'est "que du réchauffé" et que tout le monde le savait déjà.

Samedi dernier, Noël Le Graët tenait un discours à Caen pour le congrès de l'ANPDF. À cette occasion, il n'aurait pas nié qu'écourter son mandant à la FFF était une réelle possibilité. Surnommé le "Napoléon breton", il pourrait démissionner le 7 janvier prochain juste après la Coupe du monde. "Si la France gagne le Mondial tout le monde sera content. Si elle perd, cela sera totalement l'inverse. Peu importe l'issue, cela peut bouleverser l'avenir de la présidence de la FFF", a-t-il notamment expliqué selon nos confrères.

Une victoire au Qatar peut-elle sauver sa tête? Cela semble être la seule solution pour que la situation chez les Bleus ne devienne pas invivable. "Si ça sourit au Qatar il va jusqu'au bout de son mandat, si ce n'est pas le cas, il sera fragilisé", expliquent certains membres de son entourage. Partira? Partira pas? Au sein de la FFF, les deux sons de cloches résonnent. "Pour moi, il joue, il s'amuse de la situation, il lance une pièce en l'air et cela fonctionne, les gens en parlent", assure une autre source de RMC. Les paris sont donc ouverts.