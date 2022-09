Sans Gabriel Jesus mais avec un Neymar en grande forme, le Brésil débute sa préparation au Mondial

Dans moins de deux mois va débuter la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cela fait donc exactement 20 ans que le Brésil n’a pas remporté le trophée ultime, une éternité à l’échelle de cette équipe tant habituée au succès. Si la Seleção reste sur une compétition décevante en Russie, avec une élimination en quarts de finale contre les Diables rouges et un jeu offensif délétère, les joueurs de Tite figurent parmi les favoris. Le Brésil n’a en effet perdu qu’un seul de ses quinze derniers matches, et est resté invaincu en éliminatoires. Tout cela grâce à une pléiade de stars dans son effectif.

Comme souvent, les principaux noms se situent en attaque. Neymar, évidemment, fait figure de leader de cette équipe. Alors que sa préparation à la Coupe du monde 2018 avait été tronquée par les blessures, et qu’il était d’après les observateurs passé à côté de sa compétition, il marche sur l’eau aujourd’hui avec le PSG. Une forme olympique qui n’est pas passée inaperçue aux yeux de son sélectionneur, qui a félicité le joueur, son club et son entourage pour le niveau de Neymar depuis le début de la saison.

À ses côtés, le Brésil va pouvoir compter sur de nombreuses armes offensives qui cartonnent depuis plusieurs semaines. Vinicius Jr., buteur lors de la finale de la Ligue des champions, brille sous le maillot madrilène et devrait logiquement faire sa première apparition sur la plus grande compétition internationale. De nombreux autres attaquants, comme Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelone), Antony (Manchester United), Rodrygo (Real Madrid) et Matheus Cunha (Atlético Madrid), se distinguent en club. Les places pour le Qatar sont chères, et ce match contre le Ghana devrait nous donner les premiers enseignements sur une liste potentielle pour le Mondial.

Un problème de riche pour Tite

Néanmoins, un absent de taille est à signaler : Gabriel Jesus. Étincelant depuis son arrivée à Arsenal, l'avant-centre n'a pas été convoqué par Tite pour ce rassemblement. Une déception pour l'ancien Citizen, mais qu'il accepte, comme il l'a confié à ESPN Brazil : "Je respecte beaucoup la décision de l'entraîneur, je respecte Tite, tout le personnel d'encadrement. Comme je l'ai dit, je suis brésilien, je soutiendrai toujours l'équipe nationale, je respecte aussi les autres joueurs, qui ont beaucoup de qualités. Je vais continuer à travailler et à donner le meilleur de moi-même pour avoir une nouvelle opportunité". Les places en attaque sont chères au Brésil, et Gabriel Jesus va devoir continuer ces belles performances en club pour voir le Qatar.

Si les armes offensives, comme souvent avec la Seleção, font rêver, la défense et le milieu de terrain ne sont pas en reste. Dans les buts, Tite a le choix entre deux des meilleurs gardiens du monde, Ederson (Manchester City) et Alisson (Liverpool). Thiago Silva (Chelsea), 38 ans, semble lui toujours aussi dominant en défense centrale, et son duo avec Marquinhos, qui brille au PSG, à de quoi effrayer toutes les attaques adverses. Au milieu, Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool) ou Lucas Paqueta (West Ham) sont des joueurs de grande qualité, capables de récupérer des ballons et de créer des opportunités pour leurs attaquants. Tite dispose d’un effectif avec très peu de défauts, de l’expérience et de la jeunesse.

Les deux matches contre le Ghana au Havre et la Tunisie aux Parc des Princes vont permettre au sélectionneur de se faire une idée plus claire des joueurs qu’il souhaite emmener au Qatar dans la conquête de leur sixième étoile. Cela faisait tout de même longtemps que la Seleção n’avait pas semblée aussi armée pour remporter le titre suprême, avec de la qualité et des joueurs en forme à tous les postes.