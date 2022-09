Accueil Sports Football Mondial 2022 L'autre regard: boycotter le Mondial à la télé? Le pari risqué des supporters! Un autre regard proposé par Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©Shutterstock

Info ou intox ? On entend, en tout cas, de plus en plus de passionnés de foot jurer leurs grands dieux qu’ils ne regarderont pas la prochaine Coupe du monde pour protester, à leur façon, contre le non-respect des droits de l’homme au Qatar. L’intention est noble et belle....