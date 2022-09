Le geste fort d'Hummel, l'équipementier danois, avant le Mondial au Qatar: "Nous ne voulons pas être visibles pendant un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes"

À moins de deux mois du match d'ouverture, la Coupe du monde 2022 au Qatar n'en finit plus de faire débat. Les appels au boycott et les condamnations se multiplient depuis plusieurs semaines. Dernier acte en date, le geste fort posé par Hummel, l'équipementier de l'équipe nationale du Danemark. L'entreprise danoise, basée à Aarhus, est le sponsor maillot de la sélection emmenée par Christian Eriksen depuis de nombreuses années. Et s'il va continuer à soutenir son équipe, elle refuse d'être associée à la Coupe du monde au Qatar.

La marque a ainsi présenté le nouveau maillot que porteront les équipiers de Casper Nielsen et Andreas Skov Olsen lors du Mondial. Tout en condamnant violemment l'organisation du Mondial au Qatar : "Avec nos nouveaux maillots dessinés pour l'équipe nationale danoise, nous voulons faire passer un double message. Le design n'est pas seulement basé sur le maillot de l'épopée de l'Euro 92, pour honorer le plus grand succès de l'histoire du football danois, mais c'est aussi une protestation sur le bilan du Qatar en matière de droits humains", peut-on lire sur Instagram.

"C'est pourquoi nous avons atténué tous les détails du nouveau maillot danois pour la Coupe du monde, ce qui inclut le logo et les chevrons iconiques de la marque. Nous ne voulons pas être visibles pendant un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous supportons l'équipe nationale danoise, mais ce n'est pas la même chose que de supporter le Qatar comme nation hôte", a continué la marque. "Nous croyons que le sport doit rassembler les gens. Et quand ce n'est pas le cas, nous voulons le dire."

En effet, sur le futur maillot danois, entièrement rouge, les logos étant de la même couleur que le fond, ils se retrouvent pratiquement invisible. Mais l'équipementier ne s'est pas arrêté là puisque le design du troisième maillot est entièrement noir : "Noir, la couleur du deuil. La couleur parfaite pour le troisième maillot de l'équipe nationale danoise à la Coupe du monde. Bien que nous soutenions l'équipe nationale danoise jusqu'au bout, cela ne doit pas être confondu avec le soutien d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous souhaitons faire une déclaration sur le bilan du Qatar en matière de droits humains et sur le traitement qu'il réserve aux travailleurs migrants qui ont construit les stades de la Coupe du monde dans le pays."

Avec ces designs et les messages derrières, Hummel a ainsi condamné l'aberration que constitue le Mondial au Qatar.