Quel est le pays qui a gagné le plus souvent la Coupe du monde ?

Quel est le pays qui a gagné le plus de Coupe du monde de football ? En remportant le Mondial cinq fois, le Brésil est le pays le plus titré. Mais d'autres nations le suivent de près.

Avec cinq titres mondiaux, le Brésil est le pays le plus titré de l'histoire du football. La Seleçao a remporté le Mondial en 1958 (5-2 en finale face à la Suède, pays hôte), en 1962 (3-1 face à la Tchécoslovaquie), en 1970 (4-1 contre l'Italie), en 1994 (0-0, 3-2 t.a.b. contre l'Italie) et en 2002 (2-0 contre l'Allemagne). Aucune autre nation n'a soulevé le trophée de la Coupe du monde aussi souvent que les Auriverde, même s'ils ne l'ont plus gagné depuis 20 ans maintenant.

Malgré cette longue disette, le Brésil restera l'un des grands favoris au Qatar, emmené par Neymar, Vinicius Jr, Casemiro ou Gabriel Jesus.

Avec quatre titres mondiaux, l'Allemagne est le deuxième pays le plus titré. La Mannschaft a gagné la Coupe du monde en 1954, 1974, 1990 et 2014.

L'Italie sera la grande absente du tournoi au Qatar cette année. Elle a elle aussi déjà gagné la Coupe du monde à quatre reprises: en 1934, 1938, 1982 et 2006.



Combien de fois la France a-t-elle gagné la Coupe du monde ?

Suivent ensuite l'Argentine (deux victoires en 1978 et 1986), la France (deux victoires en 1998 et 2018) et l'Uruguay (1930 et 1950).

Enfin, deux autres nations ont remporté la Coupe du monde à une seule reprise. Il s'agit de l'Angleterre (en 1966) et de l'Espagne (en 2010).



Combien de pays ont déjà remporté le Mondial ?

Au total, ce sont seulement huit pays qui ont pu goûter à la joie de la victoire finale dans une Coupe du monde, en 21 éditions. Le meilleur résultat de la Belgique est une 3e place, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.