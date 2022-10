À un peu plus d'un mois du Mondial, le Qatar met les choses au point sur les règles concernant les visiteurs

Le Qatar et l'organisation de la Coupe du monde 2022 sont sujets à de nombreuses critiques depuis plusieurs mois. Notamment concernant l'accueil des supporters étrangers et des règles très strictes à respecter pour ceux-ci. Ainsi, un guide de bonne conduite, intitulé "Le Qatar vous accueille" circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Mais pour les organisateurs, ce document est un faux et serait issu d'une source non-officielle. Il n'a donc aucune valeur légale et les supporters ne doivent pas en tenir compte.

"Le document 'Le Qatar vous accueille' qui circule sur les réseaux sociaux ne provient pas d'une source officielle et contient des informations factuelles incorrectes", ont prévenu les organisateurs dans un communiqué relayé par le média The Peninsula Qatar. "Nous exhortons vivement les fans et les visiteurs à se fier uniquement aux sources officielles des organisateurs du tournoi pour obtenir des conseils de voyage pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 de cette année."

Si le document qui a fuité n'est donc pas le bon, le Comité suprême va prochainement publier un document officiel qui servira de base pour les voyageurs désirant assister à une ou plusieurs rencontres de la prochaine Coupe du monde. "Le Comité suprême pour la livraison et l'héritage, la Coupe du monde 2022 et la FIFA publieront sous peu un guide complet des fans qui conteste une grande partie des informations diffusées", affirment les autorités.